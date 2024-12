Ancora una volta il maltempo e le condizioni meteo marine avverse limitano i collegamenti marittimi tra la Penisola e la Sardegna. Il forte vento di maestrale, con raffiche di 70 chilometri all’ora, ha costretto il comandante della compagnia Tirrenia-Moby a dirottare l’approdo della nave Moby Tommy, in servizio sulla linea Genova-Porto Torres, verso lo scalo di Olbia.

Il traghetto che partirà stasera dal porto ligure viaggerà sulla costa est della Corsica, al riparo dai venti e dalle onde alte oltre quattro metri, per dirigersi verso il porto olbiese Isola Bianca, e non più a Porto Torres come programmato inizialmente.

Dalla mezzanotte e fino alle 21 di domani, venerdì 20 dicembre, si prevedono condizioni proibitive con tempesta di vento che dovrebbe diminuire nelle ore successive. Intanto cresce la protesta dei residenti, in particolare dei commercianti locali per i continui dirottamenti delle navi da Porto Torres ad Olbia. Condizioni di mancato approdo che influiscono negativamente sulla economia del territorio.

