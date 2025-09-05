Il servizio mensa scolastica continua a tenere banco nella comunità di Porto Torres, dopo aver reso pubblici gli ultimi dati delle iscrizioni che avevano fatto emergere un numero elevato di morosi.

A seguito degli ultimi solleciti a regolarizzare i pagamenti, il registro delle adesioni è stato aggiornato, e così anche il numero dei debitori – pari a 116 - e la cifra dovuta, un totale di 14.267,67 euro rispetto ai 19mila euro calcolati nei giorni scorsi. Ad oggi risultano 627 iscritti, a fronte di 713 alunni a tempo pieno, con 86 famiglie che non hanno ancora completato la registrazione. Nei giorni scorsi gli Uffici comunali avevano rilevato 163 utenti con debiti per oltre 19.000 euro complessivi.

«Alla luce dei dati descritti ne consegue che, a ridosso della scadenza, relativa all’iscrizione del servizio, fissata per il 7 settembre, i numeri sono aumentati nel giro di una settimana», spiega Gavina Muzzetto, assessora all’Istruzione e Politiche sociali, «passando dai precedenti 434 del 26 agosto, ai 627 di oggi, e anche il debito si è assottigliato di circa 5mila euro».

