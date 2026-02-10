Comuni del Meilogu sempre più vicini. A partire da domani, mercoledì 11 febbraio, le navette del trasporto pubblico locale viaggeranno da Cheremule verso Thiesi alle ore 11.01 e alle 16.20, mentre sono previste le corse da Thiesi a Cheremule alle12.10 e alle 18.05. Sia nel viaggio di andata che di ritorno effettueranno una fermata presso il supermercato MD.

Il servizio è stato disposto a seguito della richiesta avanzata dall’amministrazione comunale, con risposta tempestiva e disponibile da parte dell’Unione dei Comuni del Meilogu che ha istituito la nuova fermata, accogliendo una richiesta proveniente da numerosi cittadini.

Da tempo infatti i residenti chiedevano di collegare i due Comuni e di disporre una nuova fermata per consentire anche agli abitanti di quella zona di poter raggiungere facilmente la destinazione desiderata. Il sindaco di Cheremule, Salvatore Masia, non aveva esitato ad avanzare la richiesta per soddisfare le esigenze di tanti utenti, da sempre in difficoltà e privi di un servizio adeguato.

© Riproduzione riservata