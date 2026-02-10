Sassari, Reis: avviso per collaborazione con enti del Terzo settoreInterventi a favore dei beneficiari del reddito
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Rafforzare la collaborazione con il Terzo settore per le politiche di inclusione sociale. Per questo motivo il Comune di Sassari ha pubblicato l’avviso di collaborazione - a cura del settore Diritti sociali, Inclusione e Pari Opportunita – per l’attivazione di interventi integrati a favore dei beneficiari del Reis (Reddito di Inclusione Sociale), misura regionale di contrasto alla povertà.
Possono aderire alla manifestazione di interesse gli enti che possiedono i requisiti previsti dall’avviso e dalla normativa, e che vogliano collaborare nella progettazione e realizzazione di interventi innovativi e rispondenti ai bisogni del territorio. La proposta fa parte delle azioni di inclusione sociale promosse dal Comune di Sassari e punta a valorizzare il contributo degli enti del Terzo settore nella costruzione di percorsi personalizzati di autonomia, empowerment e partecipazione attiva. Tutte le informazioni sull'avviso si trovano sul sito del Comune. Non è prevista una scadenza per la presentazione delle candidature.