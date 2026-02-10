Rafforzare la collaborazione con il Terzo settore per le politiche di inclusione sociale. Per questo motivo il Comune di Sassari ha pubblicato l’avviso di collaborazione - a cura del settore Diritti sociali, Inclusione e Pari Opportunita – per l’attivazione di interventi integrati a favore dei beneficiari del Reis (Reddito di Inclusione Sociale), misura regionale di contrasto alla povertà.

Possono aderire alla manifestazione di interesse gli enti che possiedono i requisiti previsti dall’avviso e dalla normativa, e che vogliano collaborare nella progettazione e realizzazione di interventi innovativi e rispondenti ai bisogni del territorio. La proposta fa parte delle azioni di inclusione sociale promosse dal Comune di Sassari e punta a valorizzare il contributo degli enti del Terzo settore nella costruzione di percorsi personalizzati di autonomia, empowerment e partecipazione attiva. Tutte le informazioni sull'avviso si trovano sul sito del Comune. Non è prevista una scadenza per la presentazione delle candidature.



