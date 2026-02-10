Scontro tra due automobili in via Cilea a Sassari. L'incidente, avvenuto per cause in corso di accertamento, si è verificato intorno alle 12.30.

Tre persone sono in codice giallo, e le loro condizioni non destano preoccupazione. Sul posto oltre al 118, anche i vigili del fuoco e la polizia locale.

