La comunità di Martis, nella regione storica dell'Anglona, festeggia i cento anni di Maria Domenica Tuseddu.

Un traguardo importante vissuto con gioia in famiglia e insieme a tutti coloro che hanno voluto scambiare il momento emozionante con lei, una donna particolarmente cara alla comunità.

Molto nota per la sua generosità e simpatia, la nonnina di Martis non ha disdegnato abbracci e carezze dai suoi cari e dalla persone amiche. Nessuno è voluto mancare al taglio della torta.

Con le autorità militari e religiose, anche il sindaco Tiziano Lasia ha voluto incontrare la nuova centenaria Maria Domenica per porgerle i migliori auguri e per consegnarle, a nome dell'amministrazione comunale, una targa ricordo e un omaggio floreale.

Per il primo cittadino Lasia «nella nostra epoca, dominata dalla frenesia, diviene doveroso celebrare la pienezza dei giorni che testimoniano il valore della pazienza, della tenacia e della bellezza più profonda».

© Riproduzione riservata