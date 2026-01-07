Il maltempo mette a dura prova i collegamenti marittimi tra la Sardegna e il resto della Penisola. Nello scalo del Nord Ovest le condizioni meteo marine avverse costringono le navi di linea ad un cambio di rotta per tre giorni, dall’8 al 10 gennaio.

Il traghetto Moby Aki, della compagnia Tirrenia-Moby, in partenza domattina, giovedì 8 gennaio, dal porto di Genova e destinato a coprire la tratta con lo scalo di Porto Torres, verrà dirottato, invece, nel porto Isola Bianca di Olbia. Un cambio di programma che resterà in vigore per tre giorni, fino a sabato 10 gennaio.

Il forte vento con raffiche fino a 30 nodi e il mare in burrasca hanno indotto le compagnie a navigare lontano dalla costa occidentale della Corsica, per evitare le turbolenze meteorologiche e le correnti delle Bocche di Bonifacio, optando per il lato Tirrenico.

Per tre giorni il porto di Porto Torres sarà privo di collegamenti con Genova, una situazione che induce a riflettere sulla necessità di avviare al più presto le opere infrastrutturali dello scalo per garantire l’ingresso e l’uscita delle navi in sicurezza. I collegamenti riprenderanno regolarmente da domenica 11 gennaio.

© Riproduzione riservata