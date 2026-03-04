Arrivano i fondi per il rifacimento della strada provinciale 130, sulla Sorso-Marina di Sorso, somme pari a 400mila euro messi a disposizione dalla Regione Sardegna - assessorato Lavori Pubblici guidato da Antonio Piu - su richiesta dei consiglieri della Città Metropolitana di Sassari, Alfredo Roggio e Maria Giovanna Delrio, esponenti nel consiglio del Comune di Sorso, che hanno lavorato in stretta collaborazione con Giovanni Milia, dirigente del sesto Settore Viabilità del Nord Ovest della Sardegna.

Un confronto operativo su alcuni interventi strategici che riguardano il territorio della Romangia. L’incontro ha consentito di approfondire diverse progettualità in fase di definizione, attraverso un continuo dialogo con l’assessorato regionale di Piu, con cui è attiva una stretta collaborazione sui temi della sicurezza e della riqualificazione della rete stradale.

«La Sp130 rappresenta un collegamento fondamentale tra il centro abitato di Sorso e Marina di Sorso - spiega Alfredo Roggio - un’arteria strategica per residenti, attività produttive e flussi turistici, che necessitava di un intervento atteso da tempo. Si tratta del primo di una serie di interventi sulla viabilità che verranno progressivamente messi in campo.

Il tema della sicurezza e della qualità delle infrastrutture stradali sarà centrale nell’azione istituzionale dei prossimi mesi, con l’obiettivo di garantire risposte concrete e durature alla comunità». I lavori per il rifacimento della strada partiranno a breve.

