Ossi, mezzo milione per asfaltare le stradeFondi regionali per rimettere in sicurezza diverse vie
Il Comune di Ossi ha ottenuto 500.000 euro per asfalti dal bando regionale dell'Assessorato ai lavori Pubblici guidato da Antonio Più. A fronte delle 504 domande presentate dai Comuni di cui 476 ammesse, 81 sono state finanziate con il primo stanziamento nel 2025 e altre 163 sono finanziate ora con le nuove risorse, per un totale di 244 domande ammissibili. Il Comune di Ossi è in graduatoria al numero 175 e quindi col finanziamento di 244 domande risulta tra i beneficiari.
Nel corso del mandato del sindaco Pasquale Lubinu l’Ente ha ottenuto finanziamenti pari a 1,4 milioni di cui 430.000 (bando asfalti 2022) con lavori che sono già stati eseguiti; 127.00 (viabilità sussidiaria Coros) - interventi già conclusi: 340.000 (bando asfalti 2023) - lavori da eseguire ad aprile 2026- e infine 500.000 (bando asfalti 2025) - un risultato positivo che consentirà di risolvere molte criticità. Si interverrà nelle vie e nelle zone dove il manto stradale presenta le maggiori problematiche per garantire decoro e sicurezza.