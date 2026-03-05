Il Comune di Ossi ha ottenuto 500.000 euro per asfalti dal bando regionale dell'Assessorato ai lavori Pubblici guidato da Antonio Più. A fronte delle 504 domande presentate dai Comuni di cui 476 ammesse, 81 sono state finanziate con il primo stanziamento nel 2025 e altre 163 sono finanziate ora con le nuove risorse, per un totale di 244 domande ammissibili. Il Comune di Ossi è in graduatoria al numero 175 e quindi col finanziamento di 244 domande risulta tra i beneficiari.

Nel corso del mandato del sindaco Pasquale Lubinu l’Ente ha ottenuto finanziamenti pari a 1,4 milioni di cui 430.000 (bando asfalti 2022) con lavori che sono già stati eseguiti; 127.00 (viabilità sussidiaria Coros) - interventi già conclusi: 340.000 (bando asfalti 2023) - lavori da eseguire ad aprile 2026- e infine 500.000 (bando asfalti 2025) - un risultato positivo che consentirà di risolvere molte criticità. Si interverrà nelle vie e nelle zone dove il manto stradale presenta le maggiori problematiche per garantire decoro e sicurezza.

