Ambiente e decoro: a Ittiri arrivano le nuove Isole ecologicheIn fase di installazione i contenitori informatizzati acquistati grazie ai fondi del Pnrr
Nel comune di Ittiri sono in corso, in questi giorni, le operazioni di posizionamento delle nuove isole ecologiche informatizzate nel territorio comunale, contenitori acquistati grazie ai fondi del Pnrr.
Le nuove strutture rappresentano un importante passo avanti tecnologico per il decoro urbano, grazie all’accesso smart ed un servizio che funzionerà in autonomia tramite l’utilizzo della tessera sanitaria.Inoltre ogni isola è dotata di telecamere di videosorveglianza dedicate e collegata a una rete di monitoraggio costante per verificare che la raccolta venga effettuata in maniera corretta, controllando irregolarità che sono passibili di sanzioni.
Sebbene le isole vengano collocate in questi giorni, la loro attivazione non sarà immediata, ma l’avvio del nuovo sistema in forma sperimentale è previsto per la prossima primavera (marzo - aprile).
Prima della messa in funzione definitiva, l'Amministrazione organizzerà un'assemblea popolare dedicata, per illustrare nel dettaglio il funzionamento del servizio e rispondere a ogni richiesta di chiarimento.