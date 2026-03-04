Un defibrillatore di ultima generazione per l’Associazione sportiva dilettantistica I Sette Mari, la scuola di immersione nata nel 2004 e operativa nel Parco nazionale dell’Asinara.

I donatori questa volta sono l’Associazione Avis comunale di Porto Torres, una realtà nota per il suo impegno nel territorio dove garantisce i soccorsi per le emergenze e la raccolta sangue.

La cerimonia di consegna del Dae, defibrillatore automatico esterno, si è tenuta nella sede Avis di via Azuni alla presenza del presidente dell’associazione Walter Chiarabaglio e di Cristina Bonino, biologa marina, divulgatore e istruttrice sub, referente de I Sette Mari.

«Questo gesto ha l’obiettivo di promuovere la creazione di aree cardioprotette garantendo sicurezza nei luoghi frequentati, come l’associazione che opera all’Asinara. Per noi è la prima donazione di un Dae, consapevoli che un arresto cardiaco può verificarsi in qualsiasi luogo e momento e un defibrillatore può fare la differenza», ha detto Chiarabaglio.

«Questo dono assume un significato importante per la comunità e per noi formatori, - ha detto Bonino - in particolare per l’attività che svolgiamo nell’isola parco, dove operiamo in alcune zone in cui spesso non c’è copertura telefonica, e questo strumento è un vero salvavita per i tanti partecipanti che aderiscono al nostro progetto. Questo testimonia la solidarietà che esiste tra le associazioni del territorio, unite e collaborative, capaci di supportarsi quando è necessario».

