Piazza Amundsen o “dei Caduti”. Nel quartiere di Latte Dolce a Sassari esiste uno slargo, disseminato di avvallamenti e buche dove i pedoni finiscono come in una trappola. Rovinando appunto al suolo tra distorsioni e slogature, se non peggio.

Per ovviare alla criticità si è tenuta, tra martedì e mercoledì, una raccolta firme proprio in piazza a cura del Nuovo Comitato di Latte Dolce e Santa Maria di Pisa.

«Abbiamo avuto oltre 150 firme - riferisce Danilo Farina, presidente del Comitato - Non ce l’aspettavamo, segno che il problema è molto sentito». Tra i sottoscrittori anche cittadini di altri quartieri oltre ai residenti che hanno coniato per lo spiazzo l’etichetta ironica appunto di “Piazza dei Caduti”. Sulla riqualificazione richiesta è in corso uno studio del Comune che, con il fondo di rotazione, sta elaborando opere per 44 milioni di euro, come comunicato la scorsa estate. Intanto gli abitanti propongono di intitolare la futura piazza a una delle icone culturali di Sassari, il cantautore Giovannino Giordo, figura in cerca da tempo di una collocazione nella toponomastica cittadina.

