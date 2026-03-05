Il cuore espositivo del Nord Sardegna è pronto a tornare a battere dopo il profondo lavoro di restyling. Con la conclusione della riqualificazione strutturale il Padiglione di Promocamera si ripresenta al mercato non solo come una struttura rinnovata, ma come un vero e proprio acceleratore di sviluppo economico per l’intero territorio.

Oltre 4.000 mq coperti e 8.000 mq di aree esterne sono stati oggetto di un profondo lavoro di efficientamento energetico e riqualificazione funzionale. La struttura, situata in una posizione strategica tra il porto di Porto Torres e l’aeroporto di Alghero, è ora pronta a ospitare eventi di respiro internazionale, garantendo comfort, sicurezza e sostenibilità.

È stato ufficialmente pubblicato l'Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse, una chiamata a raccolta per imprese, associazioni ed enti interessati a proporre eventi e manifestazioni fieristiche per il biennio 2026-2027.

L'obiettivo di Promocamera, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Sassari, è selezionare progetti che non siano semplici esposizioni, ma motori di crescita. Verranno privilegiate: 1) Filiere d’eccellenza: Vino, olio e produzioni agroalimentari tipiche; 2) Innovazione: Digitalizzazione, nautica ed economia del mare; 3) Sostenibilità: Economia circolare e transizione energetica; 4) Cultura e Artigianato: Progetti che sappiano raccontare l’identità isolana con linguaggi moderni.

La vera novità dell’Avviso risiede nell’apertura alle collaborazioni. Come sottolineato dal provvedimento approvato, Promocamera e la Camera di Commercio non si limiteranno a concedere gli spazi, ma potranno valutare l’attivazione di partnership strategiche e azioni di sostegno per le iniziative ritenute particolarmente meritevoli e d'impatto per il tessuto imprenditoriale locale.

