È finito in manette per tentato omicidio un uomo di 66 anni di Pozzomaggiore. I carabinieri della compagnia di Bonorva hanno arrestato in flagranza di reato l’uomo con precedenti di polizia.

Nel corso del primo pomeriggio del 3 marzo, infatti, nelle campagne di Pozzomaggiore, località “Sa Punta de su Carru”, un allevatore 71enne si stava recando a piedi dalla propria casa di campagna verso l’abitazione di un conoscente quando, mentre attraversava il terreno di proprietà dell’arrestato delimitato da rete metallica, è stato minacciato di morte, aggredito e colpito ripetutamente con una roncola.

L’anziano ha tentato di difendersi con le braccia e con oggetti di fortuna dai fendenti diretti al volto, riportando gravi lesioni. Raggiunta la propria abitazione, ha allertato il figlio convivente, che lo ha trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Bosa. Quindi l’intervento dei carabinieri che hanno rintracciato e arrestato l’indagato.

I militari hanno sequestrato la roncola utilizzata per ferire la vittima e disposto il ritiro cautelare di un fucile da caccia. Il 71enne gravemente ferito non è in pericolo di vita e si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata, in attesa di trasferimento presso un altro ospedale per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Il presunto colpevole si trova agli arresti domiciliari.

