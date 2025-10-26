Maltempo: il traghetto Athara dirottato da Porto Torres ad OlbiaLe condizioni meteo avverse hanno costretto la compagnia a cambiare programma evitando il tratto di mare in burrasca. Cancellata anche la corsa della Mega Express della Corsica Ferries
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il maltempo condiziona i collegamenti marittimi tra la Sardegna e il resto della Penisola. In particolare nel porto del Nord Ovest, il traghetto Athara della compagnia CinTirrenia che questa sera partirà da Genova, salterà lo scalo a Porto Torres e verrà dirottato nel porto Isola Bianca di Olbia, con arrivo domattina, 27 ottobre, nello scalo gallurese.
Le condizioni meteo marine avverse con raffiche di vento di oltre venti nodi, circa 40 chilometri orari, hanno costretto la compagnia a cambiare programma evitando il tratto di mare in burrasca per viaggiare in sicurezza. Il traghetto navigherà sul lato di levante, a est delle Bocche di Bonifacio, a causa del vento di maestrale.
Cancellata la corsa della Mega Express della compagnia Corsica Ferries, programmata per lunedì, con partenza da Tolone e diretta nello scalo turritano. Nella giornata di oggi, domenica 26 ottobre, le navi viaggeranno regolarmente.
Spesso il braccio di mare che collega la Corsica alla Sardegna crea problemi ai collegamenti marittimi a causa delle correnti. I forti venti maestrale e di ponente aumentano la loro intensità quando si incanalano attraverso lo Stretto influenzando la navigazione.