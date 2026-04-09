Intervento di soccorso nel pomeriggio di oggi al largo di Porto Torres. La Guardia Costiera turritana di Porto Torres è intervenuta per il trasbordo di una passeggera americana di 76 anni, colta da un malore a bordo della nave da crociera “Enchanted Princesse” in navigazione da Gibilterra a Civitavecchia. L’emergenza è scattata alle 14.47, quando la nave ha richiesto l’intervento della Guardia Costiera per effettuare lo sbarco urgente della donna, dopo la segnalazione giunta alla sala operativa che ha immediatamente informato il Centro Internazionale Radio Medico.

La Capitaneria di porto ha ordinato alla nave di fare rotta verso il Golfo dell’Asinara, mentre il battello veloce GC A60 della Guardia Costiera, ha raggiunto il posto per effettuare le operazioni di sbarco a circa 3 miglia fuori dall’imboccatura del porto. La passeggera è stata sbarcata in sicurezza alle ore 18.40 presso la banchina dello scalo turritano dove ad attenderla era presente il personale sanitario del servizio 118 Areus per il successivo trasporto presso il pronto soccorso dell’ospedale di Sassari. La nave da crociera è stata dunque autorizzata a riprendere la navigazione verso il porto di Civitavecchia

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