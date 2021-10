Sopralluogo dei carabinieri del Ris di Cagliari nel luogo in cui è stato trovato Mario Sedda a Porto Torres.

I militari stanno operando a seguito di non meglio precisate “positive risultanze investigative necessarie di approfondimento”.

Per l’esecuzione del sopralluogo è stata chiusa al traffico l’intera intersezione stradale - ex ss131 - all’ingresso di Porto Torres. Il traffico in entrata e in uscita dal centro urbano è stato dirottato, a cura della polizia locale di Porto Torres, su altre arterie stradali.

IL DELITTO – Il 39enne di Porto Torres fu trovato morto il primo aprile scorso tra i cespugli di via Sassari: qualcuno lo ha colpito con un coltello all'altezza del mento, una lama rotta trovata conficcata da una parte all'altra al volto.

Il colpevole non è ancora stato identificato.

