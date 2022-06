Svolta nelle indagini sulla morte della neonata di Burgos, arrivano i primi indagati.

Questa mattina il sostituto procuratore di Nuoro Giorgio Bocciarelli ha iscritto nel registro degli indagati la madre della piccola e i suoi familiari, i genitori e la sorella, che vivono nell’abitazione in cui è stato trovato ieri il corpo senza vita della piccola, di appena cinque giorni.

L’ipotesi di reato al momento è abbandono di incapace.

Tutti gli indagati saranno convocati dal pm nei prossimi giorni. Lunedì la Procura conferirà l’incarico per l’autopsia al medico legale di Cagliari Alberto Chighine: esame fondamentale per stabilire le cause e il momento esatto del decesso della piccola, che servirà agli inquirenti per valutare anche l’eventuale aggravamento delle ipotesi di reato.

L’autopsia verrà effettuata nell'istituto di patologia forense dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove è stata trasferita la salma della neonata.

