Un dramma con diversi aspetti da chiarire è avvenuto questo pomeriggio a Burgos.

Una bambina è morta di stenti, con tutta probabilità per mancanza di cure e assistenza, pochi giorni dopo la sua nascita.

Al centro della vicenda una ragazza di 18 anni che vive con altri familiari nel piccolo centro del Goceano. Il parto è avvenuto in casa nei giorni scorsi ma, a quanto si apprende, solo oggi qualcuno ha richiesto l’intervento del 118. Troppo tardi, quando i medici e i carabinieri sono arrivati in casa la piccola era già morta. Probabilmente già da qualche giorno.

La tragica notizia ha fatto immediatamente il giro del paese, lasciando inorriditi e sgomenti i cittadini.

La Procura di Nuoro ha aperto un’inchiesta sul caso, affidando le indagini ai carabinieri del Comando provinciale di Sassari. Alcune persone sono state convocate in caserma e la loro testimonianza potrebbe essere determinante per chiarire i contorni della vicenda. Si attendono inoltre i risultati dell’autopsia per chiarire l’esatta causa del decesso.

