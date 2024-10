Nel comune di Ittiri si riunisce la prima assemblea dei giovani, in programma il 25 ottobre alle ore 18, presso la sede della Consulta giovanile in via Marconi, nel locali dell’ex carcere con l’obiettivo di costruire un dialogo aperto con i giovani, partendo dalle loro esigenze a dai loro desideri per realizzare azioni condivise.

Nell'ambito della programmazione delle iniziative di promozione del benessere e prevenzione del disagio giovanile l’amministrazione comunale, insieme alla commissione consiliare Cultura, Pubblica istruzione, Servizi sociali e Sport, ha ragionato sul tema delle politiche giovanili anche sulla scorta di dati e informazioni riferiti alla realtà sociale e demografica del territorio di Sennori. Dai lavori della commissione è scaturito un elaborato progettuale condiviso, che declina una serie di obiettivi e azioni da rivolgere alla popolazione giovanile in un ottica di prevenzione e promozione del benessere delle giovani generazioni e di sostegno socio educativo alla comunità educante.

La gestione del progetto dal titolo “Promozione del dialogo intergenerazionale e della partecipazione giovanile”, è stata affidata alla cooperativa la Clessidra. L’iniziativa rappresenta un'opportunità unica per gettare le basi di una collaborazione proficua e duratura, volta a valorizzare e a rispondere in modo efficace alle esigenze della nostra comunità.

