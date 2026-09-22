Rappresentanti dell'Italia in Cina. L’Associazione Culturale e Folklorica Ittiri Cannedu, realtà tra le più significative nel promuovere il folklore e la cultura isolane, parteciperà al France Gannat International Arts Carnival – Festival de Gannat Les Cultures du Monde, in programma a Zhengzhou, in Cina. Al festival, in programma dal 25 settembre al 7 ottobre 2026, parteciperanno gruppi provenienti da diversi Paesi e, tra questi, Francia, Bulgaria, Thailandia, Perù, Costa d’Avorio, Indonesia, Svizzera e Repubblica di Sakha, oltre a compagnie di spettacolo di strada e itineranti.

L'Ittiri Cannedu porterà in Cina la tradizione vestimentaria del Comune del Coros, espressione tra le più riconoscibili e di rilievo della Sardegna. Non mancherà il ballo logudorese, dimensione coreutica che ha radici nel nord dell’isola ed è connessa all'aspetto comunitario delle feste popolari. Si tratterà di un palcoscenico di rilievo per l'associazione e gli spettatori di Zhengzhou ne potranno ammirare le esibizioni, tra canto in re, forma tradizionale di canto e accompagnamento musicale appartenente alla cultura del Logudoro.

La performance di ballo vedrà alla fisarmonica Peppino Bande, Tore Matzau come chitarrista e al canto Antonio Carboni. 23 i componenti della delegazione, perlopiù giovani dell’associazione, accompagnati dal Tenore Romanzesu di Bitti. L'esperienza in Cina sarà anche un’occasione per trasmettere quanto maturato nell’organizzazione dell’Ittiri Folk Festa, il festival internazionale organizzato da 41 anni, e per rafforzare i rapporti con le realtà folkloriche internazionali.



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