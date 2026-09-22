Avrebbe appiccato diversi incendi nella zona di Zirra, il monte che sovrasta la borgata di Santa Maria La Palma. Un uomo di 57 anni, residente nell’agro di Sassari, è stato arrestato domenica al termine di una lunga e complessa indagine condotta dagli uomini della Forestale. Secondo gli investigatori, sarebbe il presunto responsabile di una serie di roghi che negli ultimi mesi hanno interessato l’area.

A stringere il cerchio attorno al sospettato sono stati gli agenti della Stazione forestale di Alghero, affiancati dagli investigatori del Nipaf, il Nucleo investigativo provinciale di polizia ambientale e forestale. Per mesi gli uomini della Forestale hanno analizzato le tracce lasciate dagli incendi, tornando più volte nei luoghi interessati dalle fiamme alla ricerca di elementi utili a ricostruirne l’origine.

Gli accertamenti si sono concentrati sulle modalità con cui sarebbero stati appiccati i roghi, individuando caratteristiche ricorrenti che avrebbero portato gli investigatori a ipotizzare la presenza di un unico responsabile. Il lavoro di raccolta e analisi degli elementi investigativi è culminato nell’operazione di domenica e nell’arresto del 57enne. Le accuse nei suoi confronti restano al momento ipotesi investigative, che dovranno essere valutate nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.

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