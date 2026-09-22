Una vera e propria competizione d'arte muraria. Il Formedil Nord Sardegna, l'Ente Unico per la formazione e la sicurezza nell'edilizia, organizza per il 18° anno "Ediltrophy" (senior). L'appuntamento è per sabato dalle 8 di mattina nell'Ex-Ma.Ter di via Zanfarino a Sassari.

Otto squadre, composte ciascuna da due operatori esperti del settore delle costruzioni, si sfideranno nella realizzazione di un manufatto complesso, offrendo al pubblico l’occasione di osservare da vicino abilità e tecniche che solitamente rimangono confinate all’interno dei cantieri.

Parallelamente, la manifestazione si trasforma in un importante momento di orientamento e confronto formativo. Alle 8.30 è prevista l’accoglienza degli studenti dell’Istituto “Devilla” (indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio) da parte dei docenti dell’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi”. Alle 9.15 sarà il momento dei laboratori dedicati alle nuove tecnologie per facilitare il lavoro in sicurezza e alle innovazioni digitali nel settore.

Alle 11, dopo il coffee break e i saluti istituzionali, si svolgerà la tavola rotonda dal titolo “Generare competenze, costruire attrattività. Giovani, istruzione e lavoro nel futuro delle costruzioni”.

L’evento si concluderà alle 13.30 con la cerimonia di premiazione della squadra vincitrice, che staccherà il pass per la finalissima nazionale in programma il prossimo 10 ottobre al SAIE di Bologna, inserita nel circuito nazionale coordinato da FORMEDIL Italia.

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