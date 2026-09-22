La sede di Terramaini dell'istituto tecnico economico “Pietro Martini” chiusa per topi.

Con l’ordinanza numero 84/2026, il sindaco di Cagliari ha disposto la chiusura temporanea con decorrenza immediata e fino al 28 settembre, salvo proroga.

Le operazioni di derattizzazione sono state programmate dal Centro Antinsetti della Città Metropolitana di Cagliari. Fino al 28 settembre la scuola resterà chiusa, poi ci sarà la verifica dell’esito degli interventi e delle condizioni necessarie per consentire la riapertura.

Prima della ripresa delle lezioni dovranno inoltre essere effettuate l’aerazione e la pulizia dei locali interessati.

«La data effettiva di ripresa delle lezioni presso la sede di Terramaini – si legge nella nota - sarà comunicata con successivo avviso, all’esito delle verifiche previste».

Le lezioni nella sede di via Ciusa, invece, si svolgeranno regolarmente.

(Unioneonline)

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