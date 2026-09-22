Primo incontro istituzionale a Palazzo Civico tra il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto e il nuovo comandante della Compagnia carabinieri, il capitano Giuseppe Lombardo.

Nel pomeriggio di oggi il primo cittadino ha dato il benvenuto all'ufficiale, in un colloquio dedicato alle caratteristiche del territorio e alle principali esigenze della comunità. L'incontro è stato anche l'occasione per ribadire la volontà di proseguire la stretta collaborazione tra l'Amministrazione comunale, la polizia locale e l'Arma dei carabinieri, con particolare attenzione al controllo del territorio, alla sicurezza e alla tutela dell'ordine pubblico.

Il capitano Giuseppe Lombardo, 32 anni, originario di Palermo, arriva ad Alghero dopo aver maturato esperienze operative in importanti realtà italiane. Fino al settembre 2024 ha prestato servizio al comando del Nucleo operativo della Compagnia carabinieri Torino Oltre Dora, per poi assumere la guida del Nucleo operativo della Compagnia Roma Trionfale.

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