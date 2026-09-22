Dura risposta di Futuro Nazionale sull'addio di 500 "vannacciani" al partito del generale a Sassari. Il referente del "Comitato Sassari 643", Marcello Orrù, aveva reso pubblico, con una lettera, il passaggio da Fn al progetto politico di Marco Rizzo, Italia domani.

Decisione che però non impensierisce il partito del generale, o almeno il coordinatore regionale Gianluca Dessì. «Da diversi mesi Marcello Orrù sollecitava il riconoscimento di qualche incarico», riferisce in un comunicato. Dessì rende note le perplessità sul Comitato «e la consistenza effettiva del relativo tesseramento».

«Quando sono stati richiesti chiarimenti e approfondimenti ed incontri con i tesserati - continua -, il confronto con Orrù si è stranamente interrotto; non ci è giunta più sua notizia». Poi l'esito di quanto appurato: «488 tesserati su circa 500 risultavano associati allo stesso numero di telefono, alla stessa e-mail e alla medesima residenza, riconducibile a un’edicola. Una circostanza quantomeno singolare, sulla quale sarebbe interessante comprendere come mai 488 persone differenti risultavano raggiungibili attraverso gli stessi recapiti e residenti presso la stessa edicola?».

Dessì sostiene anche che, al momento, non sono arrivate né email né telefonate da parte dei tesserati «per chiedere spiegazioni». La conclusione dell'episodio fa dire a Dessì: «Futuro Nazionale non è in vendita, la Sardegna non è in vendita». «Le cariche non vengono assegnate sulla base di numeri semplicemente dichiarati, ma sulla base della partecipazione reale, della presenza sul territorio, dell’affidabilità e della verificabilità del tesseramento», afferma.



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