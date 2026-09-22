Una stretta decisa sulla velocità nei punti più sensibili del paese per tutelare la sicurezza dei pedoni, in particolare dei più giovani. L’amministrazione comunale di Tergu, guidata dal sindaco Luca Ruzzu, ha dato il via libera all'estensione della "Zona 30 km/h" lungo via Italia, una delle arterie principali e più frequentate del centro abitato.

La misura è stata formalizzata con la deliberazione di giunta del 17 settembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it). L'intervento nasce dalla necessità di rispondere alle numerose segnalazioni giunte negli ultimi tempi da parte dei cittadini e dei residenti, preoccupati per l'eccessiva velocità tenuta da diversi veicoli in transito e per i conseguenti rischi legati alla circolazione pedonale.

Via Italia rappresenta un punto nevralgico della vita sociale e scolastica di Tergu. Qui si affacciano impianti sportivi, la scuola, la sede della Protezione Civile e diverse piazze pubbliche. Una concentrazione di spazi che genera un notevole afflusso quotidiano di pedoni, bambini e famiglie, soprattutto negli orari di ingresso e uscita dagli istituti scolastici e durante gli allenamenti pomeridiani.

Per proteggere queste "utenze deboli" e prevenire il rischio di incidenti, la giunta ha deciso di integrare la precedente regolamentazione del traffico (risalente al 2023), imponendo un limite massimo di velocità di 30 km/h esteso a tutte le 24 ore, sette giorni su sette.

Il provvedimento entrerà operativamente in vigore non appena l'ufficio tecnico predisporrà e installerà la relativa segnaletica stradale.

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