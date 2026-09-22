Banari, vitello cade in un dirupo di 70 metri: salvato dagli alberiDopo l’allarme dell’allevatore, l’animale è stato poi soccorso dall’elicottero dei vigili del fuoco
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Squadre dei vigili del fuoco al lavoro per salvare un vitello caduto in una scarpata.
I caschi rossi del comando di Sassari sono intervenuti nel pomeriggio, intorno alle 14, nel comune di Banari, dove un vitello, del peso di 220 chili è precipitato in un dirupo di circa 70 metri, atterrando in mezzo a degli alberi.
Dopo l’allarme, sono entrati in azione gli uomini del 115, che hanno operato assieme al personale dell’elicottero Drago 144 e a un veterinario. Dopo i soccorsi, il vitello è stato riconsegnato sano e salvo all'allevatore e alla sua mamma.