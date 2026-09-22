Chiusa per 15 giorni a Sassari una sala slot. A disporre la sospensione della licenza è stato il questore della provincia

nei confronti di un esercizio in Corso Margherita di Savoia n. 77. Un provvedimento assunto, in ottemperanza a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, dopo un controllo del 12 settembre 2026 compiuto dalla polizia locale, nell’ambito dei servizi di contrasto al gioco illegale. Gli agenti avevano appurato la mancata presenza del titolare o di un suo preposto al momento del controllo e la presenza di clienti all’interno del locale in un orario non consentito dalle ordinanze comunali. In più hanno riscontrato che, nella sala, vi era un minorenne, a cui era stato permesso di entrare. Nel corso delle verifiche è stata identificata poi una persona con precedenti di polizia e/o penali. Ma quanto scoperto non rappresentava una novità. Lo scorso 9 marzo gli agenti della questura avevano rilevato violazioni simili che avevano portato, in quell'occasione, a una sospensione della licenza di sette giorni.

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