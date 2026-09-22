Con l’inizio dell’anno scolastico tornano in servizio a Thiesi anche i nonni e le nonne vigile che, in qualità di volontari, prestano attività in collaborazione con l’amministrazione comunale per il loro servizio gratuito e di supporto alla Polizia Locale. Il gruppo è sempre alla ricerca di nuovi iscritti. Con l’intento di fornire un servizio anche presso le scuole medie di via Deledda, l’invito del Comune è rivolto a coloro i quali sono interessati a far parte del gruppo dei Nonni e Nonne vigile contattando l’ufficio della municipale.

L'iniziativa "Il Nonno vigile", nata nel 2016 per volontà del sindaco Gianfranco Soletta, aveva creato un importante e costruttivo incontro di solidarietà fra la pubblica amministrazione e i cittadini che hanno dato volentieri la propria disponibilità per la realizzazione di un servizio di vigilanza, controllo e prevenzione, oltre che di reale e concreto aiuto agli addetti, per garantire la necessaria sicurezza a tanti studenti e studentesse che ogni giorno devono recarsi a scuola, un progetto che a distanza di dieci anni, continua a riscontrare consenso e disponibilità da parte di tanti anziani. La proposta è rivolta a tutti i cittadini già in pensione, in particolare a chi ha svolto la propria attività lavorativa nei corpi di polizia locale, di Stato o delle forze armate e a chiunque voglia mettere a disposizione un po’ del proprio tempo per servizi a favore della comunità.

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