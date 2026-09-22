Le organizzazioni criminali sono rapide nell'evolversi e utilizzare le tecnologie emergenti, in primis l'intelligenza artificiale, che aiuta a progettare e realizzare attività illecite. Su queste tematiche, e sull’adeguatezza degli strumenti investigativi nazionali e sovranazionali, si interroga il seminario «Tecnologie emergenti e nuove dinamiche delle organizzazioni criminali», in programma venerdì 25 settembre alle 15 nel Centro didattico del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Sassari, in viale Mancini 5.

Dopo i saluti istituzionali del direttore del Dipartimento, Michele Comenale Pinto, interverranno Marta Guadalupi, referente per la formazione decentrata della Scuola Superiore della Magistratura, e l’avvocato Gabriele Satta, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Sassari; a seguire prenderanno la parola gli organizzatori dell’evento, Pietro Paolo Onida, docente Uniss, e Claudia Sechi, Giudice per le Indagini Preliminari e dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Cagliari. Il Seminario è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Sassari e dalla Formazione decentrata della Magistratura.

Il programma prevede inoltre le relazioni dell’avvocato Simone Faiella (Università Internazionale di Roma) sul tema «Il sistema plurale dei reati associativi. Limiti attuali e prospettive future», e di Danilo Tronci, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, sul tema «Dietro il jihad: storia, dottrina e repressione del terrorismo internazionale».

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