Si è svolta oggi, nella Casa di Comunità di Thiesi presso l’ospedale civile, la terza tappa di “Prendersi cura di chi cura”, il progetto pilota della Asl di Sassari dedicato alla formazione, al supporto e all’orientamento per caregiver familiari e assistenti domiciliari.

Un momento prezioso di ascolto, confronto e vicinanza per fare in modo che chi si prende cura quotidianamente di una persona cara o una persona fragile non si senta più sola, costruendo insieme una rete concreta di sostegno e integrazione con i servizi del territorio.

L’obiettivo del progetto, realizzato dalla Ssd Governo dei Processi della Asl di Sassari, prevede degli incontri calendarizzati sul territorio è realizzare momenti di accoglienza, ascolto e confronto con i caregiver, finalizzati ad avviare un percorso di co-progettazione dell’assistenza e della cura.

L’iniziativa si propone, inoltre, di favorire una graduale transizione dall’attuale modello, prevalentemente reattivo e formale, verso la costruzione di una comunità competente, consapevole e capace di prendersi in cura i propri cittadini.

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