È atterrato oggi, lunedì di Pasquetta, all’aeroporto di Alghero il primo volo diretto proveniente da Amsterdam, segnando un passaggio importante per lo scalo e per tutto il nord ovest della Sardegna, per la prima volta collegato con la capitale olandese da una linea di volo. La nuova rotta, operata da Transavia, sarà attiva fino al 23 ottobre con frequenza bisettimanale, ampliando l’offerta internazionale e rafforzando il posizionamento della destinazione sui mercati europei più dinamici. Per celebrare l’arrivo del primo volo, Sogeaal ha organizzato una cerimonia di benvenuto con il tradizionale taglio del nastro. Transavia, compagnia low cost del gruppo Air France-KLM, rappresenta uno dei principali vettori leisure in Europa, con oltre 125 rotte e circa 10 milioni di passeggeri trasportati ogni anno.

La presenza sullo scalo algherese è destinata a rafforzarsi ulteriormente con il collegamento diretto con Parigi, operativo dal 18 aprile al 24 ottobre. «Il collegamento con Amsterdam è una delle novità più importanti del 2026, - commenta Silvio Pippobello della Sogeaal - insieme alla rotta su Parigi testimonia la fiducia di Transavia nelle potenzialità del nord ovest Sardegna e segna l’avvio di una collaborazione strategica orientata alla crescita del traffico internazionale».

L’obiettivo, sottolineano dal management Sogeaal, è ampliare il network verso mercati ad alto potenziale e favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici. Con questo nuovo collegamento, l’aeroporto di Alghero consolida così il proprio ruolo di porta d’accesso internazionale per il nord dell’isola, con ricadute attese su tutto il sistema economico locale.

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