Tema quanto mai attuale: come costruire sicurezza per i cittadini senza cedere alla paura e come garantire l'ordine pubblico senza avere come unico comportamento la repressione. Venerdì a Sassari (ore 17.30) nella Sala Angioy dell'ex Palazzo della Provincia nuovo appuntamento della Scuola di politica delle ACLI “Domucratica”.

Ospite dell’incontro sarà Franco Gabrielli, già capo della Polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza e autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, che presenterà il volume “Contro la paura. Manifesto per una sicurezza democratica”, scritto con Carlo Bonini.

L’appuntamento assume un significato particolare per Sassari e per la Sardegna. L’Osservatorio sulle Politiche della Sicurezza e Prevenzione della Criminalità – OPOLIS, promosso nell’ambito delle attività ACLI/IARES e coordinato scientificamente dal prof. Marco Calaresu, docente di Scienza Politica all’Università di Sassari, ha evidenziato come l’Isola presenti un quadro complesso: pur collocandosi tra i territori più sicuri d’Italia per diversi indicatori di criminalità denunciata, la Sardegna registra criticità rilevanti sul piano della sicurezza percepita, della prevenzione e della capacità di risposta istituzionale.

Il quadro delineato dall’Osservatorio richiama alcune priorità particolarmente rilevanti anche per il Nord Sardegna: la sicurezza urbana (soprattutto nei centri storici) e la qualità dello spazio pubblico, le forme di criminalità giovanile, le intimidazioni verso amministratori locali e servitori dello Stato, la carenza di risorse per il controllo del territorio, la crescita dei reati informatici e la necessità di rafforzare politiche di prevenzione fondate su dati, coordinamento istituzionale e inclusione sociale. Proprio per questo, la presenza di Gabrielli a Sassari non rappresenta soltanto un momento di riflessione nazionale, ma anche un’occasione per interrogarsi sulle politiche di sicurezza più adatte al territorio: politiche fondate su dati, prevenzione, coordinamento istituzionale, tutela dei diritti e attenzione alle fragilità sociali.

Dialogheranno con l’autore Gian Guido Nobili, coordinatore del Forum Italiano per la Sicurezza Urbana; Alessandra Camporota, assessora alla sicurezza urbana integrata e alla coesione sociale del Comune di Modena; Anna Alberti, professoressa di Diritto costituzionale e pubblico all’Università di Sassari; Giuseppe Mascia, sindaco di Sassari; e Silvio Lai, deputato della Repubblica.

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