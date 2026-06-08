Un nuovo Candeliere a Sassari per il gremio dei Viandanti. È l’importante novità emersa ieri, nella chiesa di Sant’Agostino, durante il Sorteggio degli Obrieri per l’anno gremiale 2026-2027.

Nel corso dell’incontro, nella cappella del Gremio, è stato comunicato la realizzazione del Candeliere con cui i Viandanti dovrebbero partecipare alla prossima Faradda del 14 agosto. L’opera nasce con il sostegno dell’Intergremio e il contributo del Comune, oltre che della Fondazione di Sardegna.

La realizzazione è stata affidata alla Falegnameria Bussu e all’artista sassarese Franco Farina. Il Gremio ha già a disposizione due Candelieri, uno della prima metà del 1700 mentre il secondo, del 1978, è di Liliana Cano, che vengono alternati nelle Discese e, per esempio, nel 2025 ha sfilato quello più antico. I viandanti sono gli unici a portare avanti questa tradizione. L’altra news riguarda l’istituzione della Floreria, organismo che avrà il compito di curare e coordinare l’organizzazione delle funzioni religiose e delle celebrazioni del sodalizio e, a guidarla, sarà il Prefetto Mattia Udassi.

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