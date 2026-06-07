Sei feriti nell’incidente stradale sulla provinciale 57 in direzione Stintino. Lo schianto tra tra vetture alle 20.15, in prossimità dell’incrocio di Pozzo San Nicola, dove son intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Porto Torres. Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre auto, due delle quali sono uscite fuori strada. Tutti gli occupanti, sei persone di cui due minori, sono stati trasferiti dalle ambulanze del 118, alcuni all’ospedale di Alghero altri a quello di Sassari. La squadra dei caschi rossi messo in sicurezza i veicoli e ha bonificato l'area dai detriti. Sul posto tre mezzi di soccorso del 118 e due volanti dei Carabinieri di Porto Torres.

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