Dopo un’udienza andata avanti per tutta la mattina, il Tribunale del Riesame di Sassari ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari decisa dal Gip del Tribunale di Nuoro nei confronti di Franco Saba, nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Nuoro che accusa il neo sindaco di tentata concussione.

Saba, rieletto ieri sindaco e difeso dall’avvocato Gianluigi Mastio, era l’unico candidato in paese e aveva già superato nella giornata di domenica lo sbarramento del 40% dei votanti.

Questa mattina all’udienza davanti al Riesame erano presenti i pubblici ministeri Andrea Jacopo Ghironi e Riccardo Belfiori.

Nel frattempo si allarga il fronte investigativo: la Procura di Nuoro ha iscritto nel registro degli indagati Fabrizio Porcu, ex consigliere comunale che secondo l’ipotesi accusatoria sarebbe il beneficiario del presunto favore al centro dell’inchiesta. Porcu, assistito dall’avvocata Patrizia Campus, è stato recentemente sottoposto a perquisizione domiciliare ed è indagato per concorso in tentata concussione. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, coordinati dai magistrati Belfiori e Ghironi, la vicenda ruoterebbe attorno alla mancata assunzione in un nuovo impianto industriale BESS nell’area di Ottana. Dopo l’assegnazione del posto a un altro candidato di Ottana ritenuto più qualificato, sarebbero seguite pressioni culminate, sempre secondo l’accusa, nel blocco del trasporto eccezionale di un maxi trasformatore destinato all’impianto. La vicenda si intreccia con la posizione dell’imprenditore Raffaele De Maio (difeso da Basilio Brodu), destinatario di un divieto di dimora. Sul piano politico-amministrativo, dopo il terremoto dell’inchiesta a Ottana i cittadini hanno votato a valanga un sindaco ai domiciliari e si è registrata un’affluenza alle urne del 60,79%, in crescita rispetto al 57,85% della precedente tornata elettorale di cinque anni fa, restituendo a Saba, il terzo mandato consecutivo. Ora Saba potrà indicare la Giunta, ma dovrà farlo prima di un eventuale decreto di sospensione che, com’è successo un mese fa, probabilmente sarà emesso dalla Prefettura.

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