Continuano i lavori di efficientamento delle reti idriche a Sassari. Ma anche gli inevitabili disagi. Questo mercoledì, 10 giugno, i tecnici di Abbanoa attiveranno i nuovi tratti di rete idrica realizzati in viale Mameli, all’altezza dell’incrocio con via Regoli, e in via Biasi, all’altezza dell’incrocio con via Satta Branca. Le operazioni si terranno dalle 8.30 alle 20.30, e si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica sulla condotta distributrice a servizio dei quartieri di Luna E Sole, Prunizzedda, Cappuccini alta e bassa, Monte Rosello Medio, Lu Fangazzu e Badde Pedrosa: sono previsti cali di pressione e temporanee interruzioni nelle zone in questione. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dei lavori.

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