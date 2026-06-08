Come un palcoscenico di strada il Lungomare di Porto Torres apre alla stagione turistica tra musica, animazione, tavolini e divertimento, ma soprattutto con un fiume umano di persone che hanno “scoperto” un tratto della costa, non solo come luogo per le passeggiate ma come isola pedonale che offre spettacoli in spazi diversi.

Il progetto “Benvenuto Lungomare” è frutto della volontà di 14 titolari di attività commerciali che hanno dato vita al nuovo Centro commerciale naturale Lungomare, nato con l'obiettivo di valorizzare una delle aree più suggestive della città e trasformarla in un punto di riferimento per cittadini e visitatori durante tutto l'anno. Un esperimento riuscito che ha visto nella prima giornata di venerdì la chiusura al traffico del lungomare, da mezzogiorno fino a tarda sera, ed un programma ricco di eventi con la presenza di artisti, musica dal vivo, spettacoli, bancarelle di artigianato locale e numerose attività di animazione, pensate per coinvolgere famiglie, giovani e visitatori in una serata all'insegna del divertimento e della scoperta delle eccellenze del territorio.

Tra i gruppi musicali e cantanti che si sono esibiti Paolino Sechi band, il Duo Small feet, Dj Livio Cecchini, Daniel Nove Dj e Funny Groose, e in particolare l’evento 90 Hit’s allestito nella piazza Eroi Dell’Onda che ha riscontrato un notevole successo di pubblico, con migliaia di persone che hanno ballato e cantato davanti al mare del Golfo dell’Asinara. L'iniziativa rappresenta un importante esempio di collaborazione tra imprese locali, accomunate dalla volontà di promuovere eventi, animazione e iniziative capaci di portare nuova vitalità al lungomare turritano, creando occasioni di incontro, socialità e sviluppo economico.

La formula si presenta con un doppio volto: restituire vigore a nuovi spazi spesso poco illuminati e decorosi e rilanciare il lungomare come uno dei luoghi dove richiamare turisti e visitatori. I prossimi eventi, patrocinati dal Comune di Porto Torres, sono stati programmati per la giornata del 4 luglio con la Notte Rosa, una serata dedicata alla musica, all'intrattenimento e alle attività commerciali del lungomare, mentre il 15 agosto è previsto lo spettacolo Pirotecnico di Ferragosto, che illuminerà il cielo con uno show di luci e colori.

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