In difficoltà da tre giorni nell’agro di Mores: la forestale salva un’aquila realeNon presentava fratture agli arti ma era sotto peso: non mangiava da tempo
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Durante le operazioni di spegnimento dell'incendio di Ozieri, il dos (direttore delle operazioni di spegnimento) del Corpo Forestale ha ricevuto la segnalazione su un’aquila reale ferma da 3 giorni in un campo dell'agro di Mores.
Impossibilitato ad intervenire per l'incendio in corso, ha chiesto alla sala operativa del Cop (Centro operativo provinciale) l'invio della pattuglia forestale di Thiesi, confinante per territorio, che ha effettuato il recupero per consegnare l'esemplare ai veterinari del centro regionale di Bonassai per le cure del caso.
Si tratta di un giovane di aquila reale dell'anno appena involato dal nido. Non presentava fratture agli arti e appariva vitale anche se è risultato sotto peso, poiché evidentemente non mangiava da tempo.
Ovviamente, non appena curato, verrà rilasciato nel suo territorio natale, come da protocollo seguito dal Cfva, il Corpo forestale da sempre impegnato nella salvaguardia della flora e della fauna, sempre attivo sul territorio anche durante la campagna antincendio.