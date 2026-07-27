L’applicazione dell’avanzo di amministrazione accertato sulla base del Rendiconto 2025, nell’ambito del Bilancio di previsione 2026-2028 approvato dall’assemblea civica, sarà uno degli argomenti all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale a Porto Torres. La seduta straordinaria è convocata per giovedì 30 luglio alle 9.30 presso il Palazzo comunale di piazza Umberto I.

Tra gli altri punti figurano l’assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2026, l’adesione alla rottamazione delle cartelle esattoriali, il riaffidamento delle somme discaricate ad Agenzia delle Entrate – Riscossione, oltre all’approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) relativo alla Tari del periodo 2026-2029 e l’approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (Tari) anno 2026.

Gli argomenti sono stati trattati in occasione della commissione Bilancio che si è svolta venerdì scorso alla presenza dell’assessore competente Gaetano Mura e dei funzionari dell’Ufficio alle Finanze.

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