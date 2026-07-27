Gli sforzi di un’amministrazione comunale di rendere decoroso un luogo pubblico sono spesso resi vani dall’azione vandalica reiterata nel tempo. Succede anche a Ossi, dove il sindaco Pasquale Lubinu si ribella allo spreco di risorse pubbliche. L’8 luglio scorso, infatti, arriva al Comune la segnalazione di una panchina danneggiata dai vandali nei giardini pubblici di via Angioy.

Il 10 luglio la panchina è stata riparata a tempo di record, grazie alla disponibilità della ditta di falegnameria che, sebbene avesse finito il suo lavoro, gratuitamente ha sostituito la stecca rotta dai vandali. Il 22 luglio la panchina è stata nuovamente rotta, probabilmente dagli stessi vandali che hanno anche lanciato bottiglie contro le macchine parcheggiate in via Angioy.

«Guardate bene questa panchina, - commenta il primo cittadino- perché resterà così com’è rotta a lungo. E se qualcuno farà una fotografia e scandalizzato la pubblicherà sui social scrivendo “ecco la trascuratezza e l’abbandono“ e altre cose simili risponderò “avete ragione” ma mi rifiuto di buttare soldi a riparare di continuo le stesse cose rotte».

© Riproduzione riservata