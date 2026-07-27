Circa cinquanta i tentativi di truffa cosiddetta “del falso carabiniere”, compiuti in due giorni ai danni delle persone anziane, episodi registrati dai carabinieri dell’Arma nei diversi paesi del Sassarese. Una modalità di raggirare le persone fragili che si sta diffondendo, con alcuni casi andati a segno, denunciati alle forze dell’ordine.

A lanciare l’allarme è il sindaco di Ossi, Pasquale Lubinu, che rivolgendosi ai suoi concittadini sottolinea come «nessun vero carabiniere verrà mai a chiedere soldi per risolvere il problema di un incidente stradale o cose simili. Pertanto raccomando a chi ha genitori anziani di informarli su questo tipo di truffa vergognosa perpetrata ai danni di persone sole e fragili».

L’Arma dei Carabinieri, impegnata nella campagna di prevenzione nel Sassarese, rinnova l’invito a diffidare da richieste telefoniche di denaro, gioielli o altri beni preziosi avanzate da sconosciuti, anche quando questi si qualifichino come appartenenti alle Forze dell’Ordine, e a contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112 in caso di dubbi o situazioni sospette.

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