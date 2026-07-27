Rotatorie a Sassari. La giunta del Comune ha approvato, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture della mobilità e Traffico, Massimo Rizzu, i progetti di fattibilità tecnico-economica per tre opere finanziate con il fondo rotativo disposto dalla Regione e i cui progetti sono stati presentati dagli ingegneri Raffaele Sechi e Andrea Sanna e l’architetta Francesca Sanna.

Oltre 500mila euro verranno impiegati per la futura rotatoria tra via Duca degli Abruzzi e via Napoli, al momento regolata dai semafori, e per quella tra via Venezia e via monsignor Saba, dove la circolazione è assicurata da una struttura e segnaletica temporanee.

La terza, da poco meno di un milione, è prevista tra le vie Piandanna e Amendola, un punto sensibile che cuce l’ingresso e l’uscita dalla città con la zona ospedaliera.

Ulteriori 340mila euro sono stati stanziati per risolvere le criticità di un incrocio pericoloso, nel quartiere di Sant’Orsola, tra le vie Sette Fratelli e Ortobene.

Nella stessa seduta di giunta si è dato il via libera a una variazione di bilancio con cui si agirà, tramite dissuasori e segnaletica, per ridurre la velocità entro i 30 km orari in via De Gasperi, in via Gramsci e in via Al Carmine.

© Riproduzione riservata