Epilogo a Palazzo Ducale di Sassari dei “Mercoledì del Conservatorio”Chiude anche la rassegna “Notturni Contemporanei”
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Ultimi appuntamenti estivi con le due rassegne curate dai Conservatori “Canepa” di Sassari e “Palestrina” di Cagliari. Entrambi gli appuntamenti sono gratuiti. Sarà la pianista Chiara Manca, il 29 luglio alle 20, a concludere i “Mercoledì del Conservatorio” ospitati a Palazzo Ducale.
La giovane studentessa del Canepa, allieva della docente Anna Revel, aprirà con la Sonata op. 31 n. 2 La tempesta di Ludwig van Beethoven, per proseguire con le pagine intime e narrative delle Kinderszenen op. 15 di Robert Schumann. Seguirà la Suite de danzas criollas op. 15 di Alberto Ginastera, un omaggio alle sonorità e ai ritmi popolari argentini, per chiudere con i Cinque Preludi op. 16 di Aleksandr Skrjabin.
Giovedì alle 20.30 in sala Sassu ultimo concerto per il 2026 della rassegna Notturni Contemporanei. Apertura con Luca Pintore e Riccardo Flavio Sarais, percussionisti del Conservatorio di Cagliari, che eseguiranno musiche di Steve Reich, Pierre Jodlowski, del compositore e docente del Canepa Gabriele Verdinelli e della studentessa Giulia Piga. L’ensemble sassarese formato da Martina Porcheddu (flauto), Giorgia Carboni (oboe), Luisa Mulas (clarinetto), Mattia Ximenes (corno) e Riccardo Di Ciccio (fagotto) proporrà invece musiche di Hindemith, Ligeti e composizioni degli allievi Christian Ferlito e Nadir Doghmane.