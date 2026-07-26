Attimi di paura a Sorso a causa di un incendio scoppiato all’interno di un deposito di attrezzi ubicato nel cortile di un’abitazione, nel centro urbano.

Le squadre dei vigili del fuoco, del comando provinciale di Sassari, sono state allertate nel pomeriggio, in via Carlo Pisacane, dove all'interno del locale di una casa, utilizzato per custodire attrezzature, si è sviluppato l'incendio che ha bruciato gran parte dei materiali, anche plastici. Una situazione che ha creato allarme fra gli abitanti, la cui attenzione è stata attirata dalla nube di fumo che si è innalzata in cielo, visibile a distanza, e dal forte odore persistente.

Per fortuna non si registrano feriti.

I caschi rossi stanno ancora operando per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area prima di procedere con la bonifica.

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