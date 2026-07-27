Bivacco con campeggio abusivo per alcuni scout spagnoli trasformato in un illecito con abbandono di rifiuti, pentole e fornelli, residui di cibo, carta e plastica, a pochi passi dal mare di Balai. La brutta sorpresa questa mattina all’alba, in uno dei piazzali di sosta della pista ciclopedonale che costeggia il litorale di Porto Torres, all’altezza della località balneare Il Ponte, uno spazio allestito con panchine per una sosta per coloro che vi passeggiano. Una condotta che lede il paesaggio, un grave “schiaffo” al decoro urbano con rischio d’incendio per l’area verde adiacente.

Testimoni raccontano di aver visto la sera precedente, domenica 26 luglio intorno alle 21, alcuni giovani con zainetto in spalla che bivaccavano nell’area sosta, probabilmente si stavano organizzando per consumare il pasto, preparato su pentolini con tanto di fornellino e strumenti di accensione del fuoco, con i prodotti alimentari da consumare che, una volta pronti, sono stati serviti su piatti di plastica. Un vero “banchetto” dove non sono mancate le bevande e i bicchieri, tutto abbandonato nell’area apparecchiata e lasciata così come allestita. Sul posto anche un paio di scarponi da trekking. Poco più avanti nell'area verde una tenda allestita dal gruppo scout con un'amaca e i sacchi a pelo, dove hanno trascorso la notte.

La scena è stata immortalata da un video pubblicato sui social da Daniela Cordigliola, una residente che frequenta di buon mattino la zona. Con indignazione ha filmato lo scempio per denunciare un episodio di grave inciviltà commesso, probabilmente, da turisti che indisturbati hanno approfittato della tranquillità per deturpare un’area di pregio lasciando rifiuti e sporcizia. L’episodio è stato segnalato alla Polizia Locale che, recatasi sul posto, hanno ordinato agli scout la pulizia dell'area. Il sindaco Massimo Mulas, nei giorni scorsi, aveva firmato l'ordinanza sul decoro e la vivibilità urbana per contrastare il campeggio e il bivacco abusivo a tutela dell'ambiente.

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