È una delle grandi novità di Sorso Estate 2026, la rassegna “Cinema al Parco”, che domani, martedì 28 luglio alle 21, inaugura la sua prima stagione con “Bandidos e balentes. Il codice non scritto”, film del 2017 diretto da Fabio Manuel Mulas.

Nel 2021 il lavoro del regista e sceneggiatore sardo, che figura anche tra gli interpreti, è stato premiato come miglior action-thriller allo Universal Film Festival di New York. La pellicola super premiata ha ottenuto diversi riconoscimenti nell’isola e all’estero. Il film racconta episodi legati alla faida, al banditismo di quegli anni, ambientati in un paese non definito.

«Cinema al Parco è una delle novità del cartellone estivo 2026 - afferma l’assessore alla Cultura e Turismo Federico Basciu - pensata con l'obiettivo di promuovere le attività culturali all'aperto, utilizzando gli spazi pubblici e creando momenti di aggregazione sociale. Sorso è sempre più una comunità viva e attrattiva, con iniziative e attività programmate durante tutti i giorni della settimana».

In calendario anche i film d'autore, progetti della filmografia italiana e straniera.

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