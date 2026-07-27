Vasto incendio nelle campagne di Ozieri, a poche centinaia di metri dal confine con il territorio di Nughedu San Nicolò. Il fuoco divampato nel pomeriggio tra le località di Donnighedda, Salighes e Bavalzanis, ha lambito alcune abitazioni creando apprensione tra i residenti dell'agro, in uno dei luoghi più colpiti dagli incendi.

Dopo alcune ore di intervento a terra coordinato dal Corpo forestale, e che ha visto al lavoro le squadre di Forestas, della Protezione civile, dei Vigili del fuoco e dei Barracelli, con il supporto dell'elicottero leggero decollato dalla base di Anela, le fiamme sono state domate nonostante il vento spingesse le lingue di fuoco vicino alle case.

Si è reso necessario potenziare il dispositivo antincendio con l'incremento di uomini e mezzi. Il direttore delle Operazioni di spegnimento della stazione forestale di Ozieri ha, infatti, chiesto l'intervento di un secondo mezzo aereo, l'elicottero biturbina Super Puma, proveniente dalla base di Alà dei Sardi.

Attualmente si sta procedendo alla bonifica delle aree colpite con indagini per capire le cause che hanno innescato il fuoco, e non si esclude si tratti di incendio di origine dolosa.

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