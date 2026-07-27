Dopo il nuovo incendio che alcuni giorni fa ha colpito la cabina elettrica di via Ambrogio Machin, nel cuore del centro storico di Alghero, interviene anche il capogruppo della Lega Michele Pais annunciando una segnalazione formale agli enti competenti per chiedere verifiche sulla sicurezza dell'impianto e dell'edificio che lo ospita. <Solo per un caso fortuito non ci sono state conseguenze per le persone - afferma Pais - ma l'apprensione tra i residenti è stata enorme>. L'esponente di minoranza riferisce che, durante i lavori di ripristino eseguiti dalle squadre di Enel, sarebbero emersi evidenti segni di danneggiamento alle superfici e alla struttura del locale, tali, a suo giudizio, da rendere indispensabili una bonifica e tutti gli accertamenti previsti dalla normativa prima della rimessa in esercizio dell'impianto. Pur precisando di non voler esprimere valutazioni tecniche, Pais sottolinea che la cabina è collocata all'interno di un edificio abitato del centro storico e, per questo motivo, chiede che venga valutata anche l'eventuale possibilità di trasferire la cabina in un'altra sede.

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